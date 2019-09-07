1 Samuel Eto'o, aktif futbol hayatına nokta koydu Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.

2 Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvano Şampiyonası'nın ikinci gününde 63 kilo klasmanında Ferhat Can Kavurat, Rus rakibi David Nazaryan'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

3 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan büyük başarı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, İtalya'yı yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantiledi.

4 TFF, Terim'e cezanın saatinin tesadüf olduğunu açıkladı Fatih Terim'e verilen 4 maçlık cezanın 19.05'te açıklanmasında kasıt olmadığını savunan TFF, kararın resmi siteden 18.59'da yayınlandığını belirtti.

5 Zanka: Fenerbahçe en doğru seçimdi Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mathis Zanka Jorgensen, çok büyük bir kulübe katıldığını belirtip, "Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamayı özlemişim" dedi.

6 Şenol Güneş'i forvet hattı düşündürüyor 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da golcü sıkıntısı yaşanıyor.

7 Galatasaray'ın Fatih Terim savunması hazır Fatih Terim'in aldığı 4 maçlık cezaya itiraz edecek olan Galatasaray, Ali Koç, Fikret Orman ve Hasan Kartal'ın daha önce yaptığı açıklamaları örnek gösterecek.

8 Gareth Bale: Günah keçisi ilan edildim Real Madrid'ten Çin'e transferi son anda gerçekleşmeyen Gareth Bale, İspanyol ekibinde mutsuz olduğunu açıkladı.

9 Ronaldo'nun leopar desenli sabahlığı gündem oldu Juventus forması giyen yıldız futbolcu Ronaldo, kendi adını taşıyan parfümün tanıtımı için kamera karşısına geçti. Portekizli oyuncunun leopar desenli sabahlığı büyük yankı uyandırdı.