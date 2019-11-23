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Tekerlekli Sandalye Basketbol'da derbi Fenerbahçe'nin

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Galatasaray'ı 69-67 yendi.

| Haber Merkezi
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, Galatasaray'ı 69-67 mağlup etti.

Bu sonuçla 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, ligde 8. galibiyetini aldı ve namağlup unvanını sürdürdü. Galatasaray ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Fatih Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Galatasaray 19-15 önde tamamladı. Skor avantajını ikinci çeyrekte de koruyan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 34-27 üstün gitti.

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İkinci yarıya iyi başlayan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, farkı kapattı ve son çeyreğe 48-48 eşitlikle gidildi. Dördüncü periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği çeyreğin son saniyesinde Ferit Gümüş'ün kaydettiği 2 sayılık basketle sahadan 69-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, ligde 8. galibiyetini aldı ve namağlup unvanını sürdürdü.

Galatasaray ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

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