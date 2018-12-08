Tekerlikli sandalyede derbi Galatasaray'ın

Okul maçlarında VAR var

1 Gomis gollerine devam ediyor Sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e transfer olan Gomis, Al Nasr derbisinde 2 gol birden attı ve gol sayısını 11 maçta 9'a çıkarttı.

2 Ahmet Kavalcı: Tolgay'ı özür dilemeden affetmeyiz Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı, kadro dışı olan Tolgay Arslan'ın özür dilemeden affedilmeyeceğini ifade etti.

3 Fransa Ligue 1'de 6 maç ertelendi Fransa'da Sarı Yeleklilerin başlattığı protesto eylemleri nedeniyle Ligue 1'de oynanması gereken 6 karşılaşma ertelendi.

4 Alper Boğuşlu, Volkan için devrede Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, Volkan Demirel'in takıma geri dönmesi için Başkan Ali Koç'la görüşecek.

5 Slimani: Neden gol atamıyorum, bilmiyorum Fenerbahçe'nin Cezayirli forveti Slimanı, gol atamaması ile ilgili, "Daha önce böyle bir dönem yaşamadım, şaşkınım" dedi.

6 Fenerbahçe'den bilgi sızmasına karşı önlem Aykut Kocaman'ın yardımcılarının dışarıya bilgi sızdırdığını iddia eden Ali Koç, böyle bir olayın yeniden yaşanmaması için bir takım önlemler aldı.

7 Galatasaray'a Brezilyalı golcü Ocak ayında 2 forvet almayı planlayan Galatasaray'ın, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan'la prensipte anlaştığı ifade edildi.

8 Şenol Güneş: Düşündüğümüz oyunu oynayamadık Şenol Güneş, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Güneş, oyundan ve skordan mutlu olmadığını ifade etti.

9 Fenerbahçe, Panathinaikos'u devirdi Fenerbahçe, THY Euroleague'in 11. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 81-69 mağlup etti.