Teknik adamların yabancı kuralı hakkındaki görüşleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 14 olan yabancı kuralını 6+2+2 şeklinde değiştirmeyi planlıyor. Federasyonun yeni sistemi gelecek hafta yapılacak Kulüpler Birliği toplantısında başkanlara sunacağı ve fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

TERİM: 14 YABANCI İYİ AMA DEĞİŞEBİLİR

Mevcut yabancı kuralı Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde, deneyimli hocanın fikriyle hayata geçti. Terim, Galatasaray'ın başına geçse de kendi getirdiği sistemi savunmaya devam ediyor.

"Çok istiyorlarsa değiştirsinler ama bu kural en iyisi" diyen Terim, "14 yabancı kuralı Türk oyuncu oynatmaya engel değil. İsteyen 28 Türk oyuncuyla da mücadele edebilir. Sınır burada yabancı oyuncuya yönelik. 14'ten fazla alamazsın diyor, Türk oyuncuyu oynatma demiyor. İsteyen tamamen Türk oyuncularla sahaya çıksın. Allah'ın kuralları değişmez, insanın kuralları değişir. Allah ayeti değil bu, çok istiyorlarsa değiştirirler" demişti.

GÜNEŞ, KURAL DEĞİŞMELİ DİYOR

Fatih Terim'in aksine Şenol Güneş kuralın değişmesini isteyenlerden. "Az yabancı daha sağlıklı" diyen Güneş şöyle konuşmuştu: "Türkiye bu koşullarda hazır olmadan bazı şeyler yaptı. Belki başlangıçta düşünce olarak doğru olabilir ama onun da kriterleri vardı. Ama o kriterler uygulanmaya konulmadı. Dolayısıyla 14 yabancı olarak kaldı. Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla. Şu aşamada daha az sayıda yabancı futbolcu olması daha sağlıklı kararlar getirebilir."





YANAL, ALTYAPIYA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'yi çalıştıran Ersun Yanal ise yabancı kuralına başka bir pencereden bakıyor. 57 yaşındaki hocaya göre önemli olan yabancı sayısı değil, altaypıya yapılan yatırımlar. Bu konuya dikkat çeken Ersun Yanal, "Yabancı sınırı, Türk gençlerinin önüne bir engel gibi sunuluyor. Oysa ki konuşulması gereken, altyapılarda daha iyi imkanlar sağlanarak, yetenekli gençlerin becerilerini nasıl geliştirebileceğimiz olmalı. Biz dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerin başındayız, Avrupa'nın en genç toplumunu oluşturuyoruz. Buna rağmen Avrupa'nın en yaşlı ligine sahibiz. Peki neden? Yeteneksiz miyiz yoksa ilgisiz mi? Programsız mıyız umursamaz mı? Doğru soruları sormazsak doğru yanıtlara ulaşamayız. Öncelikli gündemimiz gençlerimize sunduğumuz olanakları tartışmak, onların gelişimini sağlamak ve rekabet edeceğimiz ülkelerin oyuncularına ihtiyaç duymayacağımız kaliteli oyuncuları üretmek olmalı. Daha da geç olmadan!"