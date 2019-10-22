Teknik direktör Erkan Zengin, 2 golle maçı kazandırdı

TFF 1. Ligi 8. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Maça damga vuran, Karagümrük'ün hem hocası hem oyuncusu olan Erkan Zengin oldu.

2 GOL ATTI MAÇI KAZANDIRDI

Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-0 kazandı. Karagümrük'ü öne geçiren golü 43. dakikada penaltıdan Erkan Zengin kaydetti. İlk yarı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta dakikalar 77'yi gösterirken Erkan Zengin bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Deneyimli isim, 81. dakikada kendisini oyundan alarak taraftarlara alkışlattı.

Mücadele 2-0 sonuçlanırken, Karagümrük puanını 15'e çıkararak 3. sıraya yerleşti. Osmanlıspor ise 7 puanda kalarak 14. sırada kaldı.

Karagümrük 1. Ligi'n 9. haftasında Adana Demirspor'a konuk olurken, Osmanlıspor evinde Akhisarspor'u ağırlayacak.

Stat: Vefa

Hakemler: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Barış Özbek), Erkan Zengin (Dk. 81 Mervan Çelik), Darri, Emeghara (Dk. 66 Turgut Doğan Şahin)



Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Barış Zeren (Dk. 87 Doğukan Efe), Blagojevic, Ayuk, Okan Deniz (Dk. 80 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 73 Todorovic), Erdem Çetinkaya

Goller: Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45 Bülent Cevahir, Dk. 68 Zeki Yıldırım, Dk. 78 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük), Dk. 67 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)