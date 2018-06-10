Teknik direktöre Comolli karar verecek

Fenerbahçe’ye çağdaş bir yönetim tarzı yerleştirmeyi hedefleyen yeni başkan Ali Koç, bu doğrultuda futbolun başına sportif direktör Damien Comolliyi getirmişti.

TOPLANTI YAPTILAR

Hürriyet'in haberine göre; Camianın gündemindeki 1 numaralı madde olan ‘Aykut Kocaman kalacak mı kalmayacak mı, giderse yerine kim gelecek?’ konusundaki kararı da Comolli verecek.

Başkan Ali Koç ve yönetimi bu süreçte belirleyici rol oynamayacak. İki gündür Aykut Kocaman ile toplantılar yapıp rapor alan Comolli, teknik direktör konusundaki kararını 1-2 gün içinde verecek.

KOCAMAN'A GÖRE 4 TRANSFER ŞART

Aykut Kocaman’ın, Damien Comolli’ye verdiği raporda takımın artılarını ve eksilerini detaylı biçimde anlatıp, 4 transfer istediği belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 stoper, 1 sol bek ve 1 de orta sahanın soluna takviye yapılması gerektiğini bildirdi.

Eğer Kocaman görevde kalırsa bu mevkilere takviye yapılacak. Bu arada Damien Comolli’nin, Aykut Kocaman’ın yaptığı sunumdan çok etkilendiği ifade edildi. Diğer taraftan Ali Koç yönetiminin göreve yeni gelmiş olmasının Fenerbahçe Kulübü’ndeki işleri aksatmadığı, tüm branşlardaki çalışmaların normal seyrinde devam ettiği bildirildi.