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1 İslam Slimani, İstanbul'a geliyor Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen İslam Slimani, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor.

2 Phillip Cocu takımına güveniyor Benfica maçının ardından gözünü Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe'de, teknik Direktör Phillip Cocu "Lige galibiyetle başlayalım devamı gelecek." dedi.

3 Teknik direktörlerin ilginç tarzları Fatih Terim, Şenol Güneş gibi yaşı 60'ın üzerinde olan teknik direktörler, giydikleri kıyafetlerle futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

4 En pahalı Türk futbolcular Türk futbolcular arasında bonservisine en çok para ödenen isim hala Arda Turan. Yıldız futbolcuyu Cenk Tosun takip ediyor.

5 Altınordu Başkanı: Ülkeye döviz girdisi sağlıyoruz Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Çağlar Söyüncü'nün Leicester City'ye transfer olması hakkında konuştu. Özkan, "Türkiye ekonomisine katkıda bulunan tek kulübüz" dedi.

6 Cocu'nun Bursaspor maçı 11'i Cumartesi günü sezonun ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun kadroda değişikliğe gideceği öğrenildi.

7 Vida'ya La Liga'dan teklif geldi İngiltere'de transfer döneminin kapanmasının ardından Premier Lig'de oynama şansı kalmayan Vida'ya La Liga'dan teklif geldi. Sevilla, siyah-beyazlılara 12 milyon euro önerdi.

8 Gomis: Hata yaptım özür dilerim Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştiren Bafetimbi Gomis, zam talebinde bulunarak profesyonelce davranmadığını itiraf etti.

9 Ersun Yanal alacaklarını peşin istiyor Ersun Yanal ve Aykut Demir'e toplamda 19 milyon TL ödemek zorunda olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. İki isim de parayı peşin istediklerini kulübe iletti.