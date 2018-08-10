Teknik direktörlerin ilginç tarzları

Aylardır özlediğimiz Spor Toto Süper Lig nihayet bu akşam başlıyor...
Son şampiyon G.Saray, Ankaragücü deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe ise sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Pazar günü sahasında Akhisarspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, lig öncesi dün akşam UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında LASK Linz ile karşı karşıya geldi.
MAÇTAN DAHA ÇOK GÜNEŞ'İN GÖMLEĞİ KONUŞULDU
Siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmadan daha çok 66 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş'in gömleği konuşuldu.
Tecrübeli teknik adam daha önce de bordo pantolon giyerek adeta gençlere meydan okumuştu.
FATİH TERİM'İN SKİNNY PANTOLONU
Şenol Güneş gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de giydiği sıra dışı kıyafetlerle dikkat çekmeyi başarıyor.
Terim, geçtiğimiz yıllarda giydiği yeşil gömlek ve kısa paçalı skinny pantolonla uzun süre gündemi meşgul etmişti.
BÜLENT UYGUN'UN GÖMLEĞİ
Güneş ve Terim'in yanı sıra Bülent Uygun da farklı tarz kıyafetler giymeyi oldukça seviyor.
47 yaşındaki teknik adam, geçen sene giydiği gömlek ve ceketle sosyal medyada gündem olmuştu.