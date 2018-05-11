Tekvando Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandık

Rusya'da devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, iki gümüş madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.

HAKAN REÇBER VE KÜBRA İLGÜN GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

22 sporcunun Türkiye'yi temsil ettiği şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan Hakan Reçber, finalde Hırvat Deni Andrun ile karşılaştı.

Rakibine 19-18 yenilen milli sporcu Avrupa ikincisi oldu. İngiliz Jade Jones ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün ise normal süresi berabere biten müsabakayı vuruş sayısıyla kaybederek gümüş madalyada kaldı.