Tekvandoda bir ilki başardı

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 40 puan veren Tayvan'ın Taoyuan kentinde devam eden Grand Prix 3. Seri müsabakaların 2. gününde Türkiye adına 4 sporcu mücadele etti.

Kadınlar 57 kiloda İrem Yaman ilk turda Yunanistan’dan Andriana Asprogeraka’yı 8-0, ikinci turda Güney Kore’den Min-Jeong Kim’i 2-0, çeyrek finalde Hırvatistan’dan Nikita Glasnovic’i 11-2 ve yarı finalde Letonya’dan Inese Tarvida’yı altın vuruşla 8-6 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde Belçikalı Raheleh Asemani ile karşılaşan İrem Yaman, rakibini normal süresi 1-1 biten müsabakada altın vuruşla 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanesine 40 puan ekleyen İrem Yaman, ağustos ayında Rusya’da düzenlenen Grand Prix 2. Seri müsabakalarının ardından Tayvan’da da ilk sırayı alarak üst üste 2 grand prix müsabakasında altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu oldu.