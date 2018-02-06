Telles, Avrupa'nın en çok asist yapan futbolcusu

Galatasaray, özellikle son yıllarda sol bek konusunda büyük sıkıntı yaşarken 2016'da Porto'ya sattığı Alex Telles'in pişmanlığını yaşıyor.

2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan Alex Telles, geçtiğimiz sezonki başarılı performansını 2017/2018 sezonunda da sürdürüyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, başarılı performansıyla Avrupa'nın en 3 ismi arasına girmeyi başardı.

Alex Telles, Avrupa'nın en büyük 10 ligi içerisinde en çok asist yapan bekler arasında yer alıyor. Alex Telles, ligde 10 asist yaparken Brezilyalı oyuncu ile zirveyi paylaşan isim Augsburg forması giyen sol bek Philipp Max oldu. Bu sezon ligde 10 asist yapan Alex Telles, bu alanda Neymar (12), Messi (11) ve Kevin de Bruyne (10) ve Leroy Sane (10) ile yarışıyor.

Avrupa'da tüm kulvarlarda oynanan maçlar dikkate alındığı zaman ise Neymar ve Alex Telles 16 asistle zirvede yer alıyor. Neymar ve Telles'i 15 asist ile Manchester City'nin yıldızı Kevin de Bruyne takip ediyor. İşte Avrupa'nın top 10 liginde en çok asist yapan bekler.

OYUNCU / TAKIMI ASİST

Philipp Max (Augsburg) 11

Alex Telles (Porto) 10

Joshua Kimmich (Bayern Münih) 7

Jordi Alba (Barcelona) 7

Jose Angel (Eibar) 7

Aleksandar Kolarov (Roma) 6

Sergi Roberto (Barcelona) 6

Cesar Azpilicueta (Chelsea) 6

TEK BAŞINA G.SARAY'IN SOLUNA BEDEL

Galatasaray, son iki sezonda sol bek pozisyonunda Lionel Carole, Sabri Sarıoğlu, Yuto Nagatomo, Latovlevici, Martin Linnes gibi birçok farklı ismi kullanırken, Telles'in bu başarılı performansı akıllara ''Ya satılmasaydı?'' sorusunu getiriyor.

Alex Telles, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra iki sezondur Porto formasıyla tüm kulvarlarda 77 maçta toplam 26 asiste imza attı. Brezilyalı oyuncu bu başarılı performansıyla Avrupa'nın büyük takımlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Yaz ve devre arası transfer sezonlarında Chelsea ve Juventus başta olmak üzere Avrupa'nın birçok önemli takımı Brezilyalı sol beki radarına aldı.

G.SARAY TELLES'İN SATIŞ KARINDAN %10 PAY ALACAK

Galatasaray, 6,5 milyon euro bonservis bedeline Alex Telles'i Porto'ya satmıştı. Sarı-kırmızılı takım Porto'nun Telles'i satması durumunda satış karından %10 pay elde edecek.