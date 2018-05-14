Telles, Benfica'ya küfürlü atkı açtı

Galatasaray’ın eski futbolcusu olan Brezilyalı Alex Telles, açtığı atkıyla Benfica ve Porto'yu birbirine düşürdü.
Porto'nun şampiyonluk kutlamalarında Alex Telles, ezeli rakiplerine küfürlü söz içeren atkı açtı. Benfica sert sözlerle tepki gösterirken, ceza için federasyona başvurdu.
KÜFÜRLÜ ATKI AÇTI
Porto, şampiyonluk kutlamalarında şehirde taraftarlarla buluşurken, 25 yaşındaki oyuncu, ezeli rakibe küfürlü göndermede bulunan bir atkı açtı. Üzerinde ‘B.kun tekisin Benfica’ yazan atkı, kırmızı-beyazlıları kızdırdı.
Benfica Kulübü, Alex Telles’in tuttuğu atkıyla nefret suçu işlendiğini savundu. Yaşananlar nedeniyle büyük bir tepki gösteren Lizbon ekibi konuyu federasyon disiplin kuruluna taşıdı.
Telles için 'Bu nasıl bir profesyonel futbolcu!' ifadeleri kullanılırken, Porto’ya çok ağır ve emsal oluşturacak tarihi bir ceza verilmesi talebinde bulundu.