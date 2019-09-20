Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü

Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Avrupa Ligi'nde ilk hafta karşılaşmalarını tamamladı.

Türkiye'yi temsil eden 4 takım ilk grup maçlarında yüzümüzü güldürmedi.

G.SARAY ZAR ZOR 1 PUAN ÇIKARDI

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. Zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı ve sarı-kırmızılılar deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı.

TRABZONSPOR'DAN KÖTÜ BAŞLANGIÇ





UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, başkent Madrid'deki Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda konuk olduğu İspanya temsilcisi Getafe'ye 18. dakikada Angel Rodriguez'in golüyle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetti.

ROMA BAŞAKŞEHİR 4-0

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan Roma takımı ile başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Medipol Başakşehir, İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez'in yönettiği maçta Júnior Caiçara, Edin Dzeko, Nicolo Zaniolo ve Justin Kluivert'in golleri ile 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Medipol Başakşehir takımından Junior Caicara kendi kalesine gol attı.

BEŞİKTAŞ KAYIP

Beşiktaş ise K Grubu'ndaki ilk maçında Slovan Bratislava takımı ile Slovakya'daki Narodny Stadı'nda mücadele etti. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetti.

Avrupa'da 217. maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, maçı Andraz Sporar'ın 14. ve 58. dakikada, Marin Ljubicic ve Khadfi Rharsalla'nın 90+3 ve 90+4'te gelen golleri ile 4-2 geride tamamladı. Beşiktaş'ın gollerini ise Adem Ljajic ve Vasil Bozhikov attı.