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De Arrascaeta'dan enfes röveşata golü

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Mehmet Topal Başakşehir'e transfer oldu

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Fikret Orman: Fernandes'in aldığı parayı kendisine helal etmiyorum

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1 Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.

2 BBC: Barcelona Neymar için PSG'yle anlaştı Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Neymar'ı Barcelona'ya satmaya hazırlanıyor.

3 Beşiktaş Elneny'yle anlaştı Beşiktaş, Arsenal'in ön liberosu Mohamed Elneny'yi transfer etti. Mısırlı futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

4 Fikret Orman'a sadece Galatasaray oy vermedi Yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Fikret Orman, 17 kulübün oyunu aldı. Orman'a red oyu veren tek kulüp ise Galatasaray oldu.

5 Abdurrahim Albayrak bir kez daha Falcao'yla görüştü Kura çekimi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, Falcao'yla buluştu. Görüşmede menajer AHmet Bulut da yer aldı.

6 Ali Koç'un Volkan'a teklifi Volkan Demirel'e son bir teklif yapan Başkan Ali Koç'un, "Gel hem antrenör hem de takımın 3. kalecisi ol" dediği öğrenildi.

7 Mevlüt Fenerbahçe ile anlaştı Uzun süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Başakşehir sözleşmesini feshederse imzalar atılacak.

8 Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür Real Madrid, PSG ve Club Brugge'la aynı gruba düşen temsilcimiz Galatasaray'ı, 18 Eylül ile 11 Aralık tarihleri arasında birbirinden zorlu maçlar bekliyor.

9 Trabzonspor AEK'ya yenilse de gruplara kaldı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, AEK'ya 2-0 yenilmesine rağmen ilk maçı 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.