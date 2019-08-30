Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

KURA ÇEKİMİNİ TAKİP ETMEK İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun grup kuraları çekiliyor.
48 takımın şampiyonluk için kıyasıya yarışacağı turnuvada kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan, Başakşehir 3. torbadan, Trabzonspor ise 4. torbadan katılacak.
12 GRUP OLACAK
48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Beşiktaş, 1. Torba’dan kuraya dahil olacağı için daha kolay rakiplerle karşılaşacak. Başakşehir kurada 3. torbada Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak.
A GRUBU: Sevilla, APOEL, Karabağ,
B GRUBU: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö,
C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe,
D GRUBU: Sporting, PSV, Rosenborg,
E GRUBU: Lazio, Celtic, Rennes,
F GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord,
G GRUBU: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne,
H GRUBU: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol,
I GRUBU: Arsenal, Eintracht Frankfurt
J GRUBU: Roma, Borussia Monchengladbach, BAŞAKŞEHİR
K GRUBU: BEŞİKTAŞ, Braga
L GRUBU: Manchester United, Astana
AVRUPA LİGİ TORBALARI
1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio
2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt
3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR
4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros