Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.

BAŞAKŞEHİR'E ÇEK YA DA YUNAN RAKİP

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Medipol Başakşehir'in rakibi, Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) maçının galibi oldu.

Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

Lig rotası ile şampiyonlar rotası adıyla iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Lig rotası:

Başakşehir - Viktoria Plzen (Çekya)/Olympiakos (Yunanistan)

Krasnodar - Porto

Club Brugge - Dinamo Kiev

PSV Eindhoven / Basel - LASK

Şampiyonlar rotası:

Cluj / Maccabi - Celtic / Nomme Kalju

Sutjeska / APOEL - Dundalk / Karabağ

PAOK - Ajax

Saburtalo / Dinamo Zagreb - Ferencvaros / Valletta

Kızılyıldız / Helsinki - The New Saints / Kopenhag

Maribor / AIK - BATE Borisov / Rosenborg