Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi.
BAŞAKŞEHİR'E ÇEK YA DA YUNAN RAKİP
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Medipol Başakşehir'in rakibi, Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos (Yunanistan) maçının galibi oldu.
Eşleşmelerde ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.
Lig rotası ile şampiyonlar rotası adıyla iki grup halinde yapılan kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Lig rotası:
Başakşehir - Viktoria Plzen (Çekya)/Olympiakos (Yunanistan)
Krasnodar - Porto
Club Brugge - Dinamo Kiev
PSV Eindhoven / Basel - LASK
Şampiyonlar rotası:
Cluj / Maccabi - Celtic / Nomme Kalju
Sutjeska / APOEL - Dundalk / Karabağ
PAOK - Ajax
Saburtalo / Dinamo Zagreb - Ferencvaros / Valletta
Kızılyıldız / Helsinki - The New Saints / Kopenhag
Maribor / AIK - BATE Borisov / Rosenborg