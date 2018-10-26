Temsilcilerimizin gruplarında son durum

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, sahasında ağırladığı Alman ekibi Schalke ile 0-0 berabere kalarak büyük bir fırsatı kaçırdı.

6 Kasım'da deplasmanda bir kez daha Schalke ile karşılaşacak olan Cimbom'un gruptan çıkma şansını devam ettirmesi için en yakın rakibini mutlaka yenmesi lazım.

EN KRİTİK MAÇ

Kazanması durumunda Alman ekibinin 2 puan önüne geçecek olan Cimbom, bir sonraki hafta grubun en zayıf halkası L.Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Rusları yenmemiz durumunda, son hafta evimizde karşılaşacağımız Porto ile berabere bile kalsak, ikili averajda üstün olduğumuz için (Schalke'nin son 2 maçını kazandığını varsayalım) son 16'ya yükselen taraf olacağız.

Şayet Galatasaray, Schalke'ye yenilirse son 2 maç kala Alman ekibiyle arasındaki puan farkı 4'e yükselecek ve işler iyice zora girecek.

FİKSTÜR

6 Kasım

Schalke 04 - Galatasaray

28 Kasım

Lokomotiv Moskova - Galatasaray

12 Aralık

Galatasaray - Porto

PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ta ise 4-2'lik Genk mağlubiyeti sonrası işler iyice karıştı.

3 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılar, 8 Kasım'da deplasmanda bir kez daha Genk ile karşılaşacak. Grubun en avantajlı takımı olan Belçika ekibinden puan ya da puanlar almamız durumunda grupta tekrar iddialı konuma gelebiliriz.

Temsilcilerimiz arasında gruptan çıkma şansı en düşük takım olan Beşiktaş'ın tek rakibi Genk değil. Kartal, Belçika deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek Malmö ve Sarpborg'un son 2 hafta kala puan kaybetmesini bekleyecek.

FİKSTÜR

8 Kasım

Genk-Beşiktaş

29 Kasım

Sarpsborg-Beşiktaş

13 Aralık

Beşiktaş-Malmo

PUAN DURUMU

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Anderlecht deplasmanından 1 puanla dönerek gruptan çıkma şansını sürdürdü.

Kalan 3 maçının ikisini evinde oynayacak olan Kanarya, 8 Kasım'da karşılaşacağı Anderlecht'i yenerse Belçika ekibini yarışta saf dışı bırakmış olacak.

Daha sonra 9 puanlı Dinamo Zagreb'i Kadıköy'de ağırlayacak olan temsilcimiz, son hafta Spartak Trnava deplasmanına gidecek.

FİKSTÜR

8 Kasım

Fenerbahçe-Anderlecht

29 Kasım

Fenerbahçe-Dinamo Zagreb

13 Aralık

Spartak Trnava-Fenerbahçe

PUAN DURUMU

AKHİSAR'IN İŞİ MUCİZELERE KALDI

Bir diğer temsilcimiz Akhisar ise oynadığı ilk 3 maçta hiç puan alamayarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.