Temsilcilerimizin gruplarında son durum

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, sahasında ağırladığı Alman ekibi Schalke ile 0-0 berabere kalarak büyük bir fırsatı kaçırdı.
6 Kasım'da deplasmanda bir kez daha Schalke ile karşılaşacak olan Cimbom'un gruptan çıkma şansını devam ettirmesi için en yakın rakibini mutlaka yenmesi lazım.
EN KRİTİK MAÇ
Kazanması durumunda Alman ekibinin 2 puan önüne geçecek olan Cimbom, bir sonraki hafta grubun en zayıf halkası L.Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Rusları yenmemiz durumunda, son hafta evimizde karşılaşacağımız Porto ile berabere bile kalsak, ikili averajda üstün olduğumuz için (Schalke'nin son 2 maçını kazandığını varsayalım) son 16'ya yükselen taraf olacağız.
Şayet Galatasaray, Schalke'ye yenilirse son 2 maç kala Alman ekibiyle arasındaki puan farkı 4'e yükselecek ve işler iyice zora girecek.
FİKSTÜR
6 Kasım
Schalke 04 - Galatasaray
28 Kasım
Lokomotiv Moskova - Galatasaray
12 Aralık
Galatasaray - Porto
PUAN DURUMU
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ta ise 4-2'lik Genk mağlubiyeti sonrası işler iyice karıştı.
3 puanla son sırada yer alan siyah-beyazlılar, 8 Kasım'da deplasmanda bir kez daha Genk ile karşılaşacak. Grubun en avantajlı takımı olan Belçika ekibinden puan ya da puanlar almamız durumunda grupta tekrar iddialı konuma gelebiliriz.
Temsilcilerimiz arasında gruptan çıkma şansı en düşük takım olan Beşiktaş'ın tek rakibi Genk değil. Kartal, Belçika deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek Malmö ve Sarpborg'un son 2 hafta kala puan kaybetmesini bekleyecek.
FİKSTÜR
8 Kasım
Genk-Beşiktaş
29 Kasım
Sarpsborg-Beşiktaş
13 Aralık
Beşiktaş-Malmo
PUAN DURUMU
Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise Anderlecht deplasmanından 1 puanla dönerek gruptan çıkma şansını sürdürdü.
Kalan 3 maçının ikisini evinde oynayacak olan Kanarya, 8 Kasım'da karşılaşacağı Anderlecht'i yenerse Belçika ekibini yarışta saf dışı bırakmış olacak.
Daha sonra 9 puanlı Dinamo Zagreb'i Kadıköy'de ağırlayacak olan temsilcimiz, son hafta Spartak Trnava deplasmanına gidecek.
FİKSTÜR
8 Kasım
Fenerbahçe-Anderlecht
29 Kasım
Fenerbahçe-Dinamo Zagreb
13 Aralık
Spartak Trnava-Fenerbahçe
PUAN DURUMU
AKHİSAR'IN İŞİ MUCİZELERE KALDI
Bir diğer temsilcimiz Akhisar ise oynadığı ilk 3 maçta hiç puan alamayarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.