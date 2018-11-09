Temsilcilerimizin gruplarında son durum

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Schalke 04'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını zora soksa da, sarı-kırmızılıların hala bir şansı daha var.

G.SARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Öncelikle temsilcimizin Lokomotiv Moskova ve Porto'yu yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bu iki maçı kazanması ve 10 puana ulaşması da gruptan çıkmak için yeterli olmayacak.

Cimbom'un gruptan çıkması için 8 puanı bulunan Schalke 04'ün Porto ve Lokomotiv Moskova maçlarından en fazla 1 puan alması gerekiyor. Alman ekibi 2 puan alırsa her türlü gruptan çıkmayı garantiliyor. Puanların eşit olması halinde de ikili averaj esas alınacak ve bu durumda da bir üst tura yükselen taraf Schalke olacak.

Galatasaray ve Schalke 04, Porto'yu yenerse böylece Schalke gruptan lider çıkacak. Bu durumda da Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı da yendiğini düşünürsek, 10 puanlı Cimbom için bir ihtimal daha açılıyor. Galatasaray'ın Porto'yu 2 farklı skorla mağlup etmesi durumunda, bir üst tura ikili averajla temsilcimiz çıkıyor.

Kalan maçlar:

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Galatasaray-Porto

F.BAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

4 hafta sonunda 7 puanı hanesine yazdıran Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe, Anderlecht'i geride bırakmayı garantiledi. Eğer Spartak Trnava 5. maç fikstüründe oynayacağı Anderlecht deplasmanlarında mağlup olursa, Fenerbahçe kalan maçlarda puan bile alamasa gruptan çıkmayı garantileyecek.

Sarı-lacivertlilerin grupta lider olma ihtimali de devam ediyor. Fenerbahçe kalan iki maçı kazanır ve grupta lider durumda bulunan Dinamo Zagreb ise iki maçını kaybederse Fenerbahçe lider olur ancak Dinamo Zagreb Fenerbahçe deplasmanında 1 puan dahi alsa grubu lider bitirebilir.

Fenerbahçe, 5. maçlar sonucunda Dinamo Zagreb'e yenilir Spartak Trnava da Anderlecht'i yenerse Fenerbahçe'ye Spartak Trnava deplasmanından alacağı 1 puan da yeterli olacak.

Kalan maçlar:

Fenerbahçe-Dinamo Zagreb

Spartak Trnava-Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması kendi performansına bağlı. Beşiktaş iki maçını da kazanırsa gruptan çıkıyor. Önümüzdeki maç gününde Sarpsborg ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş bu maçı kazanması halinde 7 puana yükselecek ve Norveç ekibini altına alacak.

Siyah-Beyazlılar son hafta oynayacağı Malmö maçını kazanırsa 10 puana yükselecek ve gruptan çıkacak.

4 PUAN DA YETEBİLİR

Diğer bir tablo ise şöyle; Beşiktaş, Sarpsborg'u yener Genk de Malmö'yü deplasmanda geçerse Genk 10 puanla grup lideri olarak yoluna devam eder. Böyle bir sıralamada Genk 10 puan, Beşiktaş 7 puan, Malmö ve Sarpsborg 5'er puanda kalır. Beşiktaş'a son maçta Malmö karşısında 1 puan gruptan çıkmaya yetiyor.

Malmö'nün Genk'i evinde mağlup etmesi halindeyse Beşiktaş'ın Sarpsborg'u yenmesini varsaydığımızda gruptaki puan tablosu Malmö 8, Genk 7, Beşiktaş 7 ve Sarpsborg 5 olarak gözükecek. Bu durumda Beşiktaş'a Malmö karşısında mutlak galibiyet gerekecek. Ancak ikili averajda Genk, Beşiktaş'a daha üstün olduğu için Genk'in Sarpsborg karşısında puan kaybetmesi beklenecek.

SARPSBORG'A PUAN KAYBEDİLİRSE

Genk - Malmö maçı berabere biter Beşiktaş da Sarpsborg'u yenerse Genk 8 puan, Beşiktaş 7 puan, Malmö 6 ve Sarpsborg 5 puanda kalacak.

Beşiktaş'ın böyle bir durumda Malmö karşısında evinde alacağı 1 beraberlik adını ilk 1'ye yazdırmasına yetecek. Beşiktaş Sarpsborg'a puan kaybederse gruptan çıkma şansı kalmayacak.

Beşiktaş, rakibiyle berabere kalırsa Genk - Malmö maçının da berabere bitmesini bekleyecek. Ancak böyle bir tabloda ise Sarpsborg'un Genk'e yenilmemesi şart.

Kalan maçlar:

Sarpsborg-Beşiktaş

Beşiktaş-Malmö

AKHİSAR'IN ŞANSI KALMADI

4 maç sonunda 0 puanı bulunan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor'un ise gruptan çıkma şansı kalmadı.