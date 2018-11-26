Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 29 Kasım Perşembe günü Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynayacağı karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan Robert Schörgenhofer yönetecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Avusturya'dan Schörgenhofer'in düdük çalacağı belirtildi.

Schörgenhofer'in yardımcılıklarını vatandaşları Markus Gutschi ve Roland Riedel'in yapacağı, Rene Eisner ve Dieter Muckenhammer'in de ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı ifade edildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise yine Avusturya'dan Andreas Witschnigg'in olacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A AVUSTURYALI HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında 29 Kasım Perşembe günü Norveç'in Sarpsborg ekibi ile yapacağı maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Sarpsborg Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Alexander Harkam ve Julian Weinberger'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı maçın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

AKHİSAR MAÇINI STOYANOV YÖNETECEK

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Rusya ekibi Krasnodar ile 29 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 5. hafta maçını Bulgar hakem Ivaylo Stoyanov yönetecek.

Krasnodar şehriyle aynı adı taşıyan statta TSİ 20.55'te başlayacak mücadelede Stoyanov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Ivo Kolev ile Georgi Doynov üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Petar Dzhuganski yapacak. Müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Volen Chinkov ile Nikolai Yordanov olacak.