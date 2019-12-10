Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda deplasmanda Wolverhampton ile oynayacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un mücadelesini Makedonyalı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Dejan Jakimovksi görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR'E İSPANYOL HAKEM

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

Başakşehir'in gruptan çıkmak için mücadele edeceği B.Mönchengladbach maçının da hakemi belli oldu. Mücadeleyi deneyimli İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.