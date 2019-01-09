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Tenisin 1 numarası Halep mağlubiyetle döndü

Teniste sakatlığı nedeniyle 3 ay 3 ay kortlardan uzak kalan tek kadınlar 1 numarası Simona Halep, Sidney Turnuvası'nda Avustralyalı Barty'ye 2-0 yenildi.

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Tenisin 1 numarası Halep mağlubiyetle döndü

Teniste tek kadınlar 1 numarası Simona Halep, sakatlığının ardından çıktığı ilk maçta Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 yenildi.

Sırtındaki sakatlık nedeniyle kortlardan üç ay uzak kalan Fransa Açık'ın son şampiyonu Rumen tenisçi Halep, Uluslararası Sidney Turnuvası ikinci turunda dünya klasmanında 15. sırada yer alan Barty ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 27 dakika süren maçı 6-4'lük setlerle 2-0 kaybeden 27 yaşındaki Halep, turnuvaya veda etti.

Halep'in geçen sezon final oynadığı sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, 14 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

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