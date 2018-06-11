Teniste zirve değişmedi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ardından açıklanan dünya sıralamalarında, erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, kadınlarda da Rumen Simona Halep zirvedeki yerlerini korudu.

Fransa Açık'taki 11. şampiyonluğunu kazanan Rafael Nadal, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, 8 bin 770 puanla birinciliğini sürdürdü. Geçen yıl olduğu gibi toprak kort sezonunda oynamamayı tercih eden Roger Federer, 2'nci, Roland Garros'a çeyrek finalde veda eden Alexander Zverev de 3. sıradaki yerini korudu.

Kariyerinin ilk grand slam finalinde Nadal'a yenilen Dominic Thiem ise 7'nciliğe yükseldi. Özbekistan'daki Futures 25 bin Turnuvası'nda zafere ulaşan milli tenisçi Cem ilkel, 10 basamak tırmanarak 270. sıraya yerleşti.

ERKEKLERDE SIRALAMA

1 (1) - Rafael Nadal (İspanya): 8 bin 770 puan

2 (2) - Roger Federer (İsviçre): 8 bin 670

3 (3) - Alexander Zverev (Almanya): 5 bin 965

4 (6) - Juan Martin del Potro (Arjantin): 5 bin 80

5 (4) - Marin Cilic (Hırvatistan): 4 bin 950

6 (5) - Grigor Dimitrov (Bulgaristan): 4 bin 870

7 (8) - Dominic Thiem (Avusturya): 3 bin 835

8 (7) - Kevin Anderson (Güney Afrika): 3 bin 635

9 (9) - David Goffin (Belçika): 3 bin 110

10 (10) - John Isner (ABD): 3 bin 70

KADINLARDA LİDER HALEP

Kariyerinin dördüncü grand slam finalinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Simona Halep, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan kadınlar dünya sıralamasında, 7 bin 970 puanla liderliğini sürdürdü. Fransa Açık'a 4. turda veda eden Caroline Wozniacki, 2'nci, yarı finalde elenen Garbine Muguruza da 3. sırada kalmaya devam etti.

Sloane Stephens, ilk Fransa Açık finalinin ardından kariyerinin en iyi derecesi olan 4'üncülüğe çıktı. Elemelerin ilk turunda elenen, sonraki hafta ise ITF Grado 25 bin Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşan milli raket Çağla Büyükakçay, 11 basamak düşerek 192. sıraya geriledi.

KADINLARDA SIRALAMA

1 (1) - Simona Halep (Romanya): 7 bin 970 puan

2 (2) - Caroline Wozniacki (Danimarka): 6 bin 745

3 (3) - Garbine Muguruza (İspanya): 6 bin 550

4 (10) - Sloane Stephens (ABD): 5 bin 463

5 (4) - Elina Svitolina (Ukrayna): 5 bin 205

6 (7) - Caroline Garcia (Fransa): 4 bin 970

7 (6) - Karolina Pliskova (Çekya): 4 bin 685

8 (8) - Petra Kvitova (Çekya): 4 bin 610

9 (9) - Venus Williams (ABD): 3 bin 971

10 (13) - Madison Keys (ABD): 3 bin 536