Tepkilere rağmen Orhan Ak Beşiktaş'ta

Yıllar evvel Beşiktaşlı taraftarlarla kavga eden hatta silah çektiği söylenen Orhan Ak, siyah-beyazlı takımla anlaştı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, taraftarların tepkilerine rağmen Avcı'nın isteği üzerine Ak'ı yardımcı antrenörlük görevine getirdi.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Futbolcumuz Caner Erkin ile teknik ekibimizden; Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner Erkin ile teknik ekibimiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.