Tepkilere rağmen Orhan Ak Beşiktaş'ta

1 Muhammet Demir Başakşehir'de Geçmiş yıllarda Adebayor, Clichy, Arda Turan gibi pahalı yıldızları kadrosuna katan Başakşehir, bu sezon daha ekonomik oyunculara yöneldi. İstanbul ekibi son olarak Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.

2 Beşiktaş'ın gündeminde Boateng var İtalyan basını, Beşiktaş'ın Sassuolo'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralayacağını yazdı.

3 Emre Belözoğlu'ndan iddialı şampiyonluk sözleri Emre Belözoğlu ayrıldığından beri kupa kazanamayan Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcudan iddialı açıklamalar geldi. Emre, "G.Saray'ın şampiyonluk serisini bitireceğiz" dedi.

4 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye döndü Sağlık kontrolünden geçen Emre Belözoğlu, kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

5 Ernst'ten Kruse'a İstanbul uyarısı Bir dönem Beşiktaş forması giyen Werder Bremen'in eski oyuncularından Fabian Ernst, Max Kruse'un Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

6 Fernando, Galatasaray'a ihtar çekti Sevilla'ya gitmek isteyen ve alacaklarından dolayı kulübe ihtar çeken Fernando, Banega'nın transferinde takas olarak kullanılacak.

7 Volkan Demirel ve Selçuk İnan kalıyor Volkan Demirel ile Selçuk İnan'ın gelecekleri belli oldu. İki kulüp de tecrübeli futbolcularla birer yıl daha sözleşme uzatma kararı aldı.

8 Allahyar: Lakabım Hulk Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh, "Lakabım Hulk" diyerek sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

9 15 yaşındaki Gauff'ta Wimbledon'da büyük başarı 15 yaşındaki Cori Gauff, 5 kez Wimbledon şampiyonu olan Venus Williams'ı devirerek unutulmaz arasına girdi.