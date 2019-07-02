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Tepkilere rağmen Orhan Ak Beşiktaş'ta

Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alacak olan Orhan Ak, sağlık kontrolünden geçti.

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Yıllar evvel Beşiktaşlı taraftarlarla kavga eden hatta silah çektiği söylenen Orhan Ak, siyah-beyazlı takımla anlaştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, taraftarların tepkilerine rağmen Avcı'nın isteği üzerine Ak'ı yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Futbolcumuz Caner Erkin ile teknik ekibimizden; Şenol Fidan, Recep Uçar, Orhan Ak, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan ve Serdar Keşçi, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Caner Erkin ile teknik ekibimiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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