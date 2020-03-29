Ter Stegen: Ev temizlemek egzersizlere katkı sağlıyor

Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Umut Meraş: Fransa'da durum kötüye gidiyor Fransa'nın Le Havre ekibinde forma giyen Umut Meraş, koronavirüs ile ilgili konuştu. Meraş, ''Fransa, Türkiye gibi önlemler almadı. Ben dönmeden önce, caddeler ve sokaklar kalabalıktı'' dedi.

2 Yusuf Yazıcı'dan duygulandıran paylaşım Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı paylaşımda futbolu çok özlediğini söyledi.

3 Işıl Reçber: Sadece Rüştü'nün testi pozitif çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, yurt dışından dönüp de karantinada kalmadığı için suçlanmıştı. Sosyetik güzel, ''Benim testim negatif çıktı'' dedi.

4 F.Bahçe'nin öne çıkanları Muriç ve Gustavo Ligde şampiyonluktan uzak kalarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe’de iki oyuncudan başka kimse öne çıkmadı. Bu isimler Kosovalı golcü Vedat Muriç ve Luiz Gustavo oldu.

5 Beşiktaş'ta çek krizine taksit formulü bulundu Burak Yılmaz’ın bonservisi için Trabzonspor’a verdiği çek karşılıksız çıkan Beşiktaş, bordo-mavililer ile uzlaştı. Siyah-beyazlılar parayı taksitler halinde ödeyecek.

6 Boateng'den Aubameyang'a 'Beşiktaş'a gel' çağrısı Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Arsenalli Pierre-Emerick Aubameyang ile siyah beyazlı takım ve Türkiye hakkında sohbet gerçekleştirdi.

7 West Ham'da 8 futbolcu koronavirüse yakalandı West Ham United'da forma giyen 8 futbolcuda koronavirüs testinin pozitif çıktığı İkinci Başkan Karren Brady tarafından açıkladı.

8 Fatih Terim'den emeklilik kararı Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in, taburcu olduktan sonra görevini bırakacağı öne sürülmüştü. Deneyimli teknik adamın ise böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

9 Rüştü Reçber’in koronavirüs testi pozitif çıktı Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber'in yeni tip koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırıldığı açıklandı.