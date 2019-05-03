Terim Burak'tan, Güneş Feghouli'den çekiniyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor...

Son 4 haftaya lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde giren Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kazanan takımın şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalacağı maç öncesi taktik çalışmalara devam eden her iki takımın teknik direktör de bazı isimler üzerinde özel olarak duruyor.

TERİM'İN EN BÜYÜK KORKUSU BURAK YILMAZ

Ev sahibi Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en büyük endişesi Burak Yılmaz. Beşiktaş formasıyla 12 maçta 11 gol atarak takımını şampiyonluk yarışında tutan golcü futbolcu, şüphesiz siyah-beyazlıların en büyük kozu olacak.

Burak'ın savunma arkası koşularına dikkat edilmesini isteyen Terim'in Marcao ve Luyindama ile özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Luyindama'dan sıkı markaj isteyen tecrübeli teknik adamın Burak'ı etkisiz hale getirmesi için öğrencileriyle sık sık toplantı yaptığı belirtildi.

GÜNEŞ'İN ENDİŞESİ FEGHOULİ VE ONYEKURU

Konuk ekip Beşiktaş'ta ise teknik direktör Şenol Güneş iki isim üzerinde duruyor.

Ligin ikinci yarısında takım içi liderliği eline alan Feghouli'nin güçlü yönlerini bir bir anlatan tecrübeli teknik adamın, Cezayirli yıldızı etkisiz hale getirmek için Adriano ve Caner'le görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Güneş ayrıca Lens ve Güven'den de savunmaya yardım etmelerini istedi.

Ayrıca 67 yaşındaki teknik adam, hızı ve çabukluğuyla sol kanadı etkili kullanan Onyekuru'yu ise Gökhan Gönül'le durdurmayı planlıyor.

Güneş'in "İçe doğru kat edişlerine dikkat et, daha çok topu sol ayağına almasını sağla" şeklinde uyarılarda bulunduğu belirtildi.