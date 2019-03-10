Terim, Diagne'ye gelen kötü ortalardan şikayetçi

Galatasaray'da sezon başından bu yana kaliteli orta sıkıntısı yaşanıyor. Feghouli ile Onyekuru'nun bu alanda gelişim göstermemesi Nagatomo'nun da geçen sezonki performansının altında kalmasıyla Mariano orta konusunda adeta tek başına savaş verdi.

KÖTÜ ORTALAR DİAGNE'NİN PERFORMANSINI ETKİLEDİ

Özellikle Gomis gittikten sonra ortayla beslenen santrforlarla oynayan Galatasaray birçok maçta hücum hattında kilitlendi. Takımda 1,0 ortalamayla maç başına en isabetli orta yapan isim Mariano olurken, Feghouli 0,6, Onyekuru 0,1'de kaldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk için yarıştığı rakiplerden Başakşehir'in kanat oyuncusu Visca'nın ortalaması 1,5. Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma'nın 2,7.

Bu problemin farkında olan teknik direktör Fatih Terim, Diagne'nin gol suskunluğunun altında yatan gerçek sebebin kötü ortalar olduğunu düşünüyor. Feghouli ve Onyekuru'yu özel olarak hafta boyunca çalıştıran Terim, bu ikiliden daha çok sorumluluk almalarını ve maçın kilidini açacak oyuncular olmasını istedi.