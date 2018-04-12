Terim, Fener tezahüratlarını karşılıksız bırakmadı

Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın EuroCup Finali’nde Reyer Venezia ile yaptığı karşılaşmayı yerinde takip etti. Terim'e Sinan Erdem’de sevgi seli vardı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın koçu Oktay Mahmuti ile yan yana izledi.

Göksenin Köksal ile ayak üstü sohbet eden Terim, kadın takımının kaptanı Işıl Alben’e de moral verdi. Tezahüratlara el sallayarak karşılık veren tecrübeli çalıştırıcı maç boyunca takımını destekledi. Sinan Erdem’de futbol takımından sadece Fatih Terim yoktu. Başarılı file bekçisi Fernando Muslera da eşi Patricia ile birlikte takıma destek verenler arasındaydı.

TRİBÜNLERE KARŞILIK VERDİ

Sinan Erdem’de taraftarın, "Ayağa Kalkmayan Fenerli Olsun" tezahüratı üzerine saha kenarında maçı izleyen Fatih Terim kısa süreliğine ayağa kalktı. Fatih Terim, kızı Merve ile basketbol takımını destekledi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, karşılaşmayı locadan takip etti. Bazı yönetim kurulu üyeleriyle müsabaka öncesi locada yerini alan Cengiz, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ile karşılaşmayı izledi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Reyer'i konuk eden Galatasaray'a, taraftarları büyük destek verdi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya büyük ilgi gösterensarı-kırmızılılar, tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Müsabaka öncesi takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuları da tribüne çağırdı.