Terim gazı: 5-1'lik Başakşehir yenilgisini unutmayın

Ankara'da liderliği kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim büyük üzüntü yaşadı. 1-0 yenilgiyle biten Gençlerbirliği maçının ardından soyunma odasında oyuncuları ile sıcağı sıcağına toplantı yapan Terim, bireysel olarak kimseyi eleştirmedi ama takıma genel olarak sitemde bulundu.

5-1'LİK BAŞAKŞEHİR MAÇINI UNUTMAYIN

İmparator, "Trabzonspor maçındaki iyi oyundan sonra böyle bir şey beklemiyordum'' sözleriyle hayal kırıklığını dile getirirken, "Bu maçı unutun ama ligin ilk yarısındaki 5-1'lik Başakşehir yenilgisini unutmayın" diyerek futbolcularına mesaj verdi.

PUAN KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

Turuncu-Lacivertlilerle şampiyonluk yolunda kritik bir sınava çıkacaklarını belirten Terim, "Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Başakşehir'i yenerek, tekrar liderliği almalı ve konumumuzu koruyarak, hedefe ulaşmalıyız" ifadelerini kullandı. G.Saray, Linnes'in de katılımıyla bugünden itibaren tam kadro Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayacak.