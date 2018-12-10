Terim: Melo ve Sneijder'i çağırırsak gelir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Wesley Sneijder ile Felipe Melo'nun transfer ihtimali hakkında açıklama yaptı.

"BİZE ÇOK EMEKLERİ GEÇTİ"

Fatih Terim, Melo ile Sneijder'i geri çağırmaları durumunda iki oyuncunun da zaten geleceğini söyledi.

Sarı-kırmızılıların eski yıldızlarına övgülerde bulunan Terim, "Bize çok emeği geçmiş, büyük oyuncular. Şartlar ne getirir, bilmiyorum ama şu ana kadar bu konuda bir temasımız olmadı. Ancak onlarla temasımız olması gerekmiyor, bir çağırsak geleceklerini biliyoruz.Galatasaraylılar bu kadarını bilsin yeter. Onların ismini söyleyince bile yüzüm gülüyor" dedi.