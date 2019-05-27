Terim: Rütbelerimiz farklı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, resmi instagram hesabından hem sezonu değerlendirdi hem de Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Fenebahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç'un camialarına yönelik eleştirilerine atıfta bulunan Terim, şunları söyledi:

"İşimizi yapalım, bırakalım bunları, odaklanalım diyorsunuz, bu sefer, kulüp pasaportlu, ayarı kaçmış bir kaç yorumcu, çıkıp, hadsizce ve mesnetsizce emeğinizi karalıyor. Bir kulüp başkanı çıkıyor, günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor.





"OYUNCULARININ FATURALARINI BİZE KESİYORLAR"

"Teknik adamı, oyuncusu çıkıp kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pekçoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da geçmedik, benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı. Hak yiyip, gak diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok artıranlara, tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum, zaten çok açık. O yüzden ben daha fazla konuşarak acıyı arttırmak istemiyorum. Allah herkese önce vicdan rahatlığı, sonra da huzur versin."