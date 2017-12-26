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Terim soyunma odasından dönüp taraftarları selamladı

Fatih Terim, Bucaspor maçının ardından tribünlerin tezahüratları üzerine soyunma odasından gelip taraftarları selamladı.

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Galatasaray'ın başına 4. kez gelen Teknik Direktör Fatih Terim, Bucaspor maçının ardından tribünlerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmadı. 


SOYUNMA ODASINDAN GERİ DÖNDÜ

Bucaspor karşılaşmasının ardından oyuncularla birlikte soyunma odasının yolunu tutan Terim, tribünlerin uzun süren çağrısı karşısında kayıtsız kalamadı. Soyunma odası koridorundan geri sahaya geri dönen Fatih Terim, tribünleri selamladı.

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ardından bütün tribünleri tek tek gezerek selamlayan Fatih Terim için uzun süre tezahüratlarda bulundu.


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