Terim, Trabzon'dan fark yiyen 11'i değiştiriyor

Galatasaray'da 4-0'lık ağır Trabzonspor yenilgisi, teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Fatih Terim takımın genel performansından rahatsız olurken, özellikle savunmadaki hatalara büyük tepki gösterdi. Alanya karşısında alınan farklı galibiyetin ardından kazanan takımı bozmak istemeyen Terim, Serdar Aziz'in iyileşmesine rağmen defansın göbeğinde Maicon-Ahmet Çalık ikilisine forma verdi. Ancak ikilinin performansı Fatih Hoca'da hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, sağ bekte oynayan Mariano'dan da memnun kalmadı. Milli maç için verilen arada bu durumu düzeltmeyi amaçlayan Fatih Terim, Serdar ile beraber Ryan Donk veya genç stoper Ozan Kabak'ı takıma hazırlamayı düşünüyor.

Forvet gibi stoper mevkisinde de yeterli takviyenin yapılmaması teknik direktör Fatih Terim'i zor durumda bırakırken, sarı-kırmızılı teknik adamın Mariano'nun yerine ise sağ bekte Linnes'e dönüş yapabileceği belirtildi.

Terim, Trabzon'a 4-0 yenilen takımdan Mariano, Maicon, Ahmet ve Belhanda'yı kesecek.

FORVETTE DA BİR SÜRPRİZ GELEBİLİR

Fatih Terim, forvet bölgesi konusunda ise henüz son kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam Eren Derdiyok yerine bu bölgede Henry Onyekuru'yu deneyebilir.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim'in Trabzonspor maçına göre farklı bir 11 çıkması bekleniyor.