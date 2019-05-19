Terim ve Avcı'nın maç taktikleri

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

Kazanan takımın şampiyon olacağı maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi.

TERİM İŞİ İLK DAKİKALARDA BİTİRMEK İSTİYOR

Bu sezon geriye düştüğü maçların sadece birini kazanabilen Başakşehir'in bu zaafı, teknik direktör Fatih Terim'in iştahını kabartıyor.

Taraftarının desteğini arkasına alacak olan sarı-kırmızılılar, ilk 15 dakikada öne geçerek rakibinin gardını düşürmeyi hedefliyor.

VİSCA VE ROBİNHO'YA DİKKAT

Öte yandan tecrübeli teknik adamın özel önlem alacağı iki futbolcu var.

Terim, Robinho ve Visca'nın kontra ataklarına karşı Nagatomo ve Mariano'ya uyarılarda bulundu.

Terim, sezon boyunca Başakşehir'i sırtında taşıyan Visca ile ikinci yarının yıldızı Robinho'nun arka direğe yaptığı koşulara karşı dikkat edilmesini istedi.

AVCI'NIN ÖNCELİĞİ DEFANS

Konuk ekip Başakşehir'de ise öncelik takım savunması olacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen sezon Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadeledeki taktiği bu maçta uygulamayacak.

Topu bu sefer rakibine verecek olan Avcı, maçı son yarım saate kadar 0-0'lık eşitlikle götürmeyi planlıyor.

İRFAN CAN, VİSCA VE ROBİNHO'YU KAÇIRACAK

Sakatlığı bulunan Emre'nin yokluğunda İrfan Can'ı oynatacak olan 55 yaşındaki teknik adam, Robinho ve Visca'dan sık sık savunma arkasına koşu yapmalarını istedi.

Avcı, eğer skoru dengede tutmayı başarırsa maçın son bölümlerinde risk alıp galibiyeti getirecek golü arayacak.