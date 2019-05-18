Terim ve Avcı'nın şampiyonluk sözleri

Süper Lig'de şampiyonluğun düğümünü çözecek dev maç öncesi iki takımın teknik adamı da oyuncularını motive etmek için yoğun mesai harcıyor. Fatih Terim de Abdullah Avcı da sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

"19.05'TE ŞAMPİYON OLALIM"

TT Stadı'nda taraftarın desteğiyle maçı kazanacaklarını belirten Terim oyuncularına şöyle seslendi: "Bize karşı bir cephe kurulmaya çalışılıyor. Pazar akşamı 50 bin taraftarımızın önünde Başakşehir'i yeneceğiz ve 22. kez mutlu sona ulaşacağz. İşi son maça, Sivas deplasmanına bırakmayın. Kuruluş tarihimiz olan 19.05'te şampiyonluğumuzu ilan edelim"

"BU SEFER FARKLI OLACAK"

Son yıllarda şampiyonluğu son maçlarda kaybeden Başakşehir'de deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, bu sefer mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, "İki yıldır son haftalarda şampiyonluğu kaybediyoruz. Ama bu sefer böyle olmayacak. Futbolcularıma güveniyorum. Ligi şampiyon bitirmek için Galatasaray'ı yenmeliyiz. Bunu başaracak kuvvetimiz var. Bu kez şampiyonluğu bırakmayacağız" diye konuştu.

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak kritik maç 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.