Terim ve Güneş'in derbi taktikleri

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik derbi öncesi iki tecrübeli teknik adam da taktiğini hazırladı.

TARAFTAR BASKISIYLA ERKEN GOL

Sahasında taraftar baskısını iyi kullanan siyah-beyazlılar bu özelliğini Galatasaray'a karşı da kullanmak istiyor. Güneş, Quaresma, Lens, Ljajic ve Vagner Love'dan oluşturacağı hücum hattıyla önde baskı kurara erken gol atmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takımın erken golle demoralize olacağını düşünen deneyimli teknik adam, oyuncularına galibiyetin şifresi olarak erken atılacak golü işaret etti.

TERİM'DEN FEGHOULİ'YE VUR EMRİ

Eksik ve cezalı oyuncuların yokluğunda Fatih Terim'in silahı Feghouli olacak. Forvet arkası pozisyonunda oynayacak olan Cezayirli futbolcuya bol bol şut çekmesini söyleyen Terim, Karius'un özellikle hataya açık bir kaleci olduğunun altını çizdi.

Son dönemde form grafiği yükselen Feghouli, derbide Fatih Terim'in kilit oyuncusu olacak.