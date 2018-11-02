Terim ve Koeman'ın önlem alacağı futbolcular

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında kendilerini zafere götürecek formülü böyle verdi: Coşku, pres ve hücum...

Kendi sahalarında oynayacakları zorlu maçta 50 bine yakın taraftarın desteğiyle karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Terim, oyuncularından 90 dakika coşku ile mücadele etmelerini istedi.Sarı-kırmızılı teknik adam, sahanın her bölgesinde pres yapmalarını beklediği futbolcularına ilk dakikadan itibaren rakibi bunaltmalarını söyledi.

Fenerbahçe’ye uygulanacak şok baskı ile bulunacak golün işlerini kolaylaştıracağını düşünen tecrübeli hoca, bundan dolayı ilk dakikalarda ele geçirilecek skor avantajının önemine dikkat çekti.

AYEW'E DİKKAT

Sarı-kırmızılı hoca, Fenerbahçe’nin geride bekleyip, kontra atakları kovalayacağını, bu nedenle de arka tarafta gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Terim, Ozan ile Serdar Aziz’i bu nedenle özel olarak uyarırken, beklerden de her iki futbolcunun arasına atılacak toplar konusunda dikkatli olmalarını söyledi.

Özellikle Ayew konusunda Ömer Bayram’a uyarılar yapan Terim, Serdar Aziz’den de bu futbolcuya müdahalelerinde uyanık olmasını istedi.

KOEMAN'DAN RODRİGUES'E ÖZEL ÖNLEM

Konuk ekip Fenerbahçe'de ise Cocu'nun gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen yardımcı antrenör Koeman'ın Garry Rodrigues'e karşı özel önlem alacağı öğrenildi.

Birçok eksiği bulunan sarı-kırmızılıların en önemli kozu olan Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcunun savunma arkasına yapacağı koşulara dikkat edilmesini isteyen Hollandalı antrenörün, İsla ve Şener'i hafta boyunca sık sık uyardığı belirtildi.