Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 deplasmanında 2-0 yenilen sarı kırmızılı ekibin hocası, karşılaşmayı değerlendirdikten sonra Fenerbahçe derbisi ve sonrası yaşananlara da değindi.

"BU CAMİANIN HAKKININ YENMEMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Camianın hakkının yenmemesi için çabaladığını belirten Fatih Terim, "Taraftarlarımız bana ne zaman bir koreografi yapsa veya ben ne zaman Galatasaray için sesimi yükseltsem, bu ve benzeri şeyler söyleniyor maalesef bana. 'Bugünkü tweet, başkanlığı da Fatih Terim yapıyor.' Makamın, mevkinin benim için çok fazla önemi yok bu saatten sonra. Önemli olan maç sonunda söylediğim gibi, bu camianın hakkının yenmemesi için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"SANDIĞIMIZ ALİ KOÇ VİZYONUNA YAKIŞMIYOR"

Fenerbahçe cephesinin yaptığı açıklama hakkında yorum yapan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"Kayrılmaktan gayrı, bir de sokak kabadayısı lafı var. Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı? Üste çıkmak için, had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor. Umarım yanılmıyorumdur. Galatasaray taraftarına şunu söyleyeceğim. Bu sonuçlar alınacak. Ama hiç kimsenin bizden ümidini kesmemesi lazım. Yeniden bir şeylerin tehsir edilmesi lazım. Ben bunu lider olduğumuz zamanlarda da söylüyorum. Artık anadolu takımlarının da bir başkaldırı içerisinde, bir plan içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Rekabet sadece büyüklük ve şehirle ilgili değildir, ruhladır, azimledir, istekledir. Ve en önemlisi de doğru performansla sağlayabilirsiniz. Kısaca biz bir sistem kurup, yapıyı organize ederken, bir yandan da yarışıyoruz. Biraz zaman ihtiyacımız var. Bu zaman içerisinde görecekler ki Galatasaray Futbol Takımı, değişime uğrayacak. Oynadığımız takımın 300 milyona yakın bir bütçesi var. Geçen sene şampiyonluğa olan açlık, bu yıl kendisini bireysel konulara bıraktı. Bazen fizik, bazen mental yorgunluklar, lig sıralamasında daha iyi olabilirdik ama şu anda kötü durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Daha söyleyeceğim çok şey var, onu da Florya'da bir antrenman açar, o zaman söyleriz."