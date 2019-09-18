Terim'den Ali Koç'a yanıt: Şampiyonlar Lig'nde yer alamıyorsunuz

Galatasaray, A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalırken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Genel basın toplantısında Ali Koç'un sözleri de sorulan Terim, "Parayla, nüfuzla ve reklamla burada yer alamıyorsunuz. " şeklinde konuştu.

TERİM'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Maçtan evvel yapılan açıklamaları öğrendim, hedef buysa... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili rica edersiniz konuşmayalım."

"SİCİLİN PARAYLA, REKLAMLA, NÜFUZLA DOLDURULAMADIĞI BİR YERDEYİZ"

"Sicilin parayla reklamla, nüfuzla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz. Bugüne kadar herkes gerekeni aldı. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım isterseniz. Değer bulduğumuz şeylere, gerekirse cevap veririz."

"50 BİN SEYİRCİYLE BERABER KOLAY DEĞİL"

"Seyircimizle beraber, orada (Türk Telekom Stadyumu) çok önemli işlere imza attık. Tabii ki Şampiyonlar Ligi seviyesine göre oynamaya çalışacağız. Milyarlık bütçelerle iki takım gelecek.

İlginç olacağını söylüyorum bu grubun. İlginç olması için bizim de bir şeyler üretmemiz lazım. Favori olarak kağıt üstünde bir şeyler söyleyebiliriz ama 50 bin seyirciyle beraber orası kolay değil. Zevkli maçlar oynayacağız."