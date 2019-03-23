Terim'den Emre'ye: Kalan 8 haftada sana güveniyorum

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sürecinin ardından eski formunu yakalayamayan Emre Akbaba, kalan 8 haftada Fatih Terim'in en büyük kozlarından biri olacak.

Formsuz bir dönem geçirmesinden dolayı A Milli Takım kadrosuna da dahil edilmeyen Emre Akbaba ile Florya'da yakından ilgilenen Fatih Terim, milli futbolcu ile özel olarak toplantı gerçekleştirdi.



Emre Akbaba'ya olan güvenini dile getiren Terim, "Galatasaray'a gelirken yaptığın fedakarlıkları bu camia asla unutmayacak, güvensizlik yaşaman için hiçbir sebep yok, taraftar ile arandaki enerji çok iyi ve uzun yıllar aynı yolda yürüyeceğiz. Önümüzde 8 hafta var ve sana güveniyorum, şampiyonluk yolunda bize katkı sağlayacaksın" ifadeleri kullandı.



Bu sezon Süper Lig'de 10 kez takımının formasını giyebilen Emre, 2 gol 1 asistlik katkı sağlarken Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynanan Lokomotiv Moskova maçında ise 1 asist yapmıştı. Kupada ise 1 gol var. 26 yaşındaki futbolcu milli arada eski formuna kavuşarak ligin kalan bölümüne damga vurmak için elinden geleni yapıyor.