Terim'in Güneş'in futbolculara son uyarıları

Süper Lig’de şampiyonun belirlenmesine 4 hafta kala liderliğini sürdüren G.Saray, bugün evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçına kilitlendi.

1 puan gerisindeki ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yolunda en büyük adımını atmak ve son 3 haftaya ipleri elinde tutarak girmek isteyen Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, öğrencileriyle yaptığı toplantıda dev derbinin önemine dikkat çekti.

FATİH TERİM: 3-0'I UNUTMAYIN

Terim'in, “Başakşehir’i yenerek şampiyonluğu ne kadar diğinizi gösterdiniz. Yine çok kritik bir maç bizi bekliyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmamız için bu maçı laka kazanmalısınız... Taraftarımızın da desteğiyle sizden bu sezonku en iyi performansınızı göstermenizi istiyorum. 6 puanlık bir maça çıkıyoruz ve bizim için final niteliği taşıyor... Haydi aslanlarım göreyim sizi, bitirin bu işi” sözleriyle takımını motive ettiği öğrenildi.

Ligin ilk yarısında ezeli rakiplerine karşı ağır bir yenilgi aldıklarını da hatırlatan Terim’in, “Deplasmanda aldığınız 3-0’lık yenilgiyi unutmayın... O maçın rövanşını alarak taraftarları mutlu edin” ifadelerini kullandığı bildirildi.

ŞENOL GÜNEŞ: SAHADA CEVAP VERECEĞİZ

Travma dolu bir haftayı geride bırakan Beşiktaş’ta ise teknik direktör Şenol Güneş takımını tamamen Galatasaray derbisine motive etmeyi başardı.

Güneş'in futbolcuları ile yaptığı görüşmede, "Her şeyi unutun, sadece bu maça odaklanın. Yönetim bu işlerle ilgilenir. Gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak için yine şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz sahada.. En büyük cevabı da sahada vereceğiz. Rakibin de bu maçı ne kadar çok istediğini biliyorsunuz. Onbinlerce taraftarları da arkalarında olacak ama siz bu atmosfere alışıksınız. Beşiktaş taraftarı da yanınızda olacak. Galatasaray ile ligin finaline çıkacağız ve bu maçı kazanacak güç sizde fazlasıyla var" dediği belirtildi.

Güneş, “Galatasaray, tıpkı Başakşehir maçındaki gibi baskılı ve kontrollü oynayacaktır. Taraftarının da desteği ile oyunun büyük bölümünde bize karşı baskı kurmaya çalışacaklar, biz de onların bu baskısına aynı şekilde karşılık verip şaşırtacağız. Baskı ileride başlayacak, özellikle orta sahada rakibe fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.