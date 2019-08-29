UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın 2019-20 sezonundaki rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip Paris-Saint Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, GS TV'de kurayı değerlendirdi. Terim, Şampiyonlar Ligi rakipleri hakkında şu ifadeleri kullandı;

"BU HEYECANI YAŞAMAK GÜZEL ŞEY"

''Hayırlı olsun diyorum öncelikle. Türk futboluna da Galatasaray'a da hayırlı olsun. Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama onların da kolay olmadığı bir gerçek. Bu ligin içinde olmak, o müziği duymak, heyecanını yaşamak güzel bir şey.

"PSG FAVORİ, REAL MADRİD'İ ZATEN SÖYLEMİYORUM"

''PSG bu turnuvanın favorilerinden biri. Real Madrid'i zaten söylemiyorum, en çok şampiyon olan takım... Diğeri de Brugge. Daha önce onlarla da eşleştik. Son yıllarda Genk ile birlikte Belçika'nın yükselen takımlarından. Galatasaray olarak kendimizi hazırlayıp son noktaya kadar mücadele edeceğiz.''

''En iyi şekilde mücadele etmeye en iyisini yapmaya ve kendimizi göstermeye çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun.''

Terim'in kura yorumu VİDEO

