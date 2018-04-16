Terim'in motivasyon için oyuncularına dinlettiği şarkı

Galatasaray Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'i 2-0 yenerken, Fatih Terim'in maçlara giderken takım otobüsünde oyuncularına müzik dinletmesi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

TEMPO İÇİN CAMLARA VURUYORUM

Fatih Terim, Başakşehir maçı sonrasında, "Trabzonspor maçı öncesi başladı. Biz Florya'dan stada gelinceye kadar şarkı dinleriz. Stada yaklaştımızda bu parçalardan en hareketlisi var o çalar. Yerli değil yabancı bir şarkı. Ben o şarkıyı özel yaptırdım Mert'e. Kanınızı kaynatacak. Yerinizde durdurmayacak bir parça. Öyle bir müzik ki, stada geldiğinizde full konsantre oluyorsunuz. Camlara vuruyoruz. Ben de vuruyorum. Abdurrahim Albayrak da vuruyor tempo için" şeklinde konuşmuştu.

CANT HOLD US

Terim'in Macklemore’un Ray Dalton ile birlikte seslendirdiği Cant Hold Us şarkısının LeBron James Mix versiyonunu dinlettiği ortaya çıktı.

İşte o şarkı:

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı - VİDEO