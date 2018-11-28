Terim'in Şampiyonlar Ligi hayali gerçekleşmedi

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya yenildi. 4 puanda kalan sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne veda ederken, Avrupa Ligi'ne katılma şansı son maça kaldı.

TERİM, SEZON BAŞI ŞAMPİYONLUK DEMİŞTİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda edince akıllara Fatih Terim'in sözleri geldi. Deneyimli teknik adam Lokomotiv Moskova'yla İstanbul'da oynanan mücadele öncesi düzenlediği basın toplantısında "Dünya kadar büyük bir hayalim var" demişti.

Basın mensupları deneyimli teknik adama bu hayalinin Devler Ligi'nde şampiyonluk olup olmadığını sormuş, Terim de bu soruya "Neden olmasın"diyerek cevap vermişti.

Grubun son maçında 4 puanı bulunan Galatasaray, Porto'yu konuk edecek, 3 puanlı Lokomotiv Moskova ise deplasmanda Schalke ile karşılaşacak. Bu maçların sonucuna göre ya yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz ya da Avrupa kupalarından eleneceğiz.

Fatih Terim: Dünya kadar büyük hayalim var ARŞİV VİDEO









