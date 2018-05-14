Terim'in tweetine F.Bahçe kürek takımı cevap verdi

KRALSPOR

Fenerbahçe kürek takımı, Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası’nda Galatasaray'ı geçerek şampiyon oldu ancak şampiyonluğu kutlamak için giyilen tişörtler kafaları karıştırdı.

TERİM'İN TWEETİNE CEVAP KÜREK TAKIMINDAN

Fatih Terim, Galatasaray'la anlaştığını kişisel Twitter hesabından "Nerede kalmıştık?" şeklindeki tweetiyle duyurmuştu. Yüzbinlerce retweet ve beğeni alan bu tweete Fenerbahçe kürek takımından gönderme geldi. Ancak Terim'in tweetine kürek takımının şampiyonluğuyla gönderme yapılmasına taraftarlar anlam veremedi.

Şampiyonluk sonrası tüm takımın giydiği üzerinde #buradakalmıştık yazılı tişörtleri gören sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti.

Sosyal medyada bir kısım taraftarlar ise tişörtlerin futbol takımının şampiyonluğu sonrası Galatasaray'a gönderme yapmak için hazırlandığı ancak hem Türkiye Kupası'nın kaybedilmesi hem de ligde şampiyonluk şansının azalmasıyla kürek takımına verildiğini ifade etti. (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır)