Terim'in verdiği 4 gün izin futbolcuları kurtardı

Fatih Terim istemeden de olsa takımını koronavirüsten kurtardı...
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisi sonrası liglerin ertelenip ertelenmeyeceği belli olmasa da futbolculara 4 gün izin vermiş ve tesislere gelmelerini yasaklamıştı.
Daha sonra öksürük şikayetiyle test yaptıran 66 yaşındaki hocanın sonucu pozitif çıkmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.
TÜM TAKIMA YAYILABİLİRDİ
Eğer Terim, TFF'nin erteleme kararını bekleyip oyuncularına izin vermeseydi virüs bütün takıma yayılabilirdi.
Terim'in talimatıyla evlerinde kalan futbolcular böylelikle büyük bir tehlikeden kurtulmuş oldu.