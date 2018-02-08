Terim'in yeni Bruma'sı Paulinho olacak

Galatasaray'da dördüncü dönemini yaşayan Fatih Terim, birçok alanda olduğu gibi transfere de yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı kulübe geldiği bir önceki dönemde geleceğe yatırım olarak Bruma'nın transferini gerçekleştiren Terim, bu kez de Vasco'dan Paulinho'yu listesine aldı.

TERİM, YENİ BRUMA OLARAK GÖRÜYOR

Hızlı kanat oyuncularını seven Terim, Vasco'da forma giyen Paulinho'yu mercek altına aldı. Eski öğrencileri Capone ve Marcio, Brezilya'da genç oyuncuyu izleyip raporlar tutuyor. Sarı-kırmızılılar Bruma'da olduğu gibi Paulinho'yu transfer edip, yüksek bir bedelle satmanın planlarını yapıyor.

Fatih Terim'in istediği Paulinho'nun en güzel golleri - İZLE



17 yaşındaki Paulinho, Brezilya 17 Yaş Altı Takımı'nda 29 kez forma giydi. Sağ ve sol kanatlarda oynayabilen genç yıldız adayı 12 gole imza attı. Sürati ve top tekniği ile dikkat çeken Paulinho, tarz olarak da Bruma'ya benziyor.