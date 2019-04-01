Terim'in yeni Ozan olacak dediği 5 yetenek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği Ozan Kabak, gösterdiği performansla 6 ay gibi kısa bir sürede Avrupa'nın yolunu tuttu. 11 milyon euro bedelle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, takımına maddi olarak büyük katkı sağladı.

OZAN KABAK MODELİ

Altyapıdan çıkan gençlere genelde kupa maçlarında, zaman zaman ise ligde şans veren Terim, 5 oyuncuyu daha Ozan Kabak gibi satmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı takımın altyapı kültürü olduğunu sık sık dile getiren Fatih Terim, Yunus Akgün, Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol, Gökay Güney ve Atalay Babacan'ı daha çok oynatarak Avrupa piyasasına pazarlamayı düşünüyor.

Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Terim'den daha fazla şans bulan isimler. Yunus'a Anderlecht'ten 2.5 milyon euroluk teklif olduğu da gelen haberler arasında.

65 yaşındaki deneyimli hoca, Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol ve Gökay Güney'e gelecek sene daha çok süre verecek.