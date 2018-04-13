Terraneo, Josef'i İngiltere'ye götürüyor

Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan İtalyan futbol adamı, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak. Terraneo'nun ilk transferi de Fenerbahçe'den olacak.

FENERBAHÇE'YE DE TERRANEO GETİRMİŞTİ

İtalyan futbol adamı Fenerbahçe'ye getirdiği Josef de Souza'yı şimdi de yeni takımına transfer etmek için girişimlere başladı. Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde ilk görev süresinin 6 ay olacağı ardından yeni planlamanın olacağı belirtildi.

West Bromwich Albion, sezon başında Josef de Souza'yı almak istemiş fakat transfer son andaki pürüzler nedeniyle gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'nin bu transfer için 16-17 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Terraneo'nun iki kulüp arasındaki ilişkilerini kullanarak Josef'i İngiliz kulübüne transfer edeceği ifade edildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 27 maça çıkan Josef de Souza, 2 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe ile Mayıs 2019'da sözleşmesi bitecek olan Josef, 2015/16 sezonundan beri Fenerbahçe forması giyiyor.