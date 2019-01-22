Tetteh'ten fedakarlık

Alan'la anlaşan G.Saray'da ikinci forvet takviyesi için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu konuda öncelik Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'e verilmiş durumda.



Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki golcü için Çekya ekibine yaptığı 7.5 milyon euroluk teklifi yineledi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Tetteh'e Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den Wolverhampton ve İspanya'dan Real Betis de talip.



Ganalı oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi adına kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gittiği belirtildi.

BEN İNDİRİME GİDERİM, SİZ PRAG'I İKNA EDİN

Akşam'ın haberine göre; Prag'dan 1 milyon euro kazanan oyuncuya G.Saray'ın yıllık 1.4 milyon eurodan kontrat önerdiği ve Tetteh'in de transferin olması adına 4.5 yıl boyunca kendisine sunulan imkanlarda indirime gidip Çekya ekibine yapılan teklifin yükseltilmesini istediği öğrenildi.





BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997

Uyruğu: Gana

Doğduğu il: Accra

Yaşı: 21

Boyu: 1,93

Mevki: Santrfor

Ayak: Çift

Güncel kulüp: Sparta Prag

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol

Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist