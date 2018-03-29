Tevez, cezaevinde sakatlandı

Çin macerasını sonlandırarak Boca Juniors'a transfer olan Tevez, ilginç bir sakatlık yaşadı.

HAPİSTE MAÇ OYNADI, SAKATLANDI

2010 yılında silahlı bir soyguna karıştığı için 16 yıl hapis cezası alan kardeşi Juan Alberto'yu cezaevinde ziyaret eden Tevez, burada oynadığı maçta sakatlandı. Arjantinli yıldız futbolcunun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.





Shanghai Greenland Shenhua takımında haftalık 650 bin sterlin kazanan Tevez, ayrıldıktan sonra Çin macerası için, "Güzel bir tatil geçirdim" şeklinde konuşmuş ve tepki toplamıştı.

Shanghai Greenland Shenhua'dan devre arasında Boca Juniors'a transfer olan 34 yaşındaki Tevez, 8 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



