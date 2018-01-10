Tevez ve Mas Boca'ya imza attı

Boca Juniors, yeni transferleri Carlos Tevez ve eski Trabzonsporla Emmanuel Mas için imza töreni düzenledi. İki futbolcu da yeni takımlarının formalarıyla basın mensuplarına poz verdi.

İmza töreninde gözler; yaklaşık 1 yıl sonra Boca Junıors'a dönen Carlos Tevez'in üzerindeydi. Şangay Şenhua'da geçirdiği 1 yılın ardından Arjantin ekibine transfer olan Tevez, çok mutlu görünüyordu.

"KUPA KAZANMAK İÇİN DÖNDÜM"

“Boca'ya Libertadores Kupası'nı kazanmak için döndüm” diyen Tevez, “Sanırım futbolcu olarak çok fazla zamanım kalmadı. Bu yüzden sahada kaldığım her andan keyif almak istiyorum. Niye geri döndüğüm önemli değil. Önemli olan burada mutlu bir şekilde karşınızda olmam. La Bombonera'nın çıkış tünelinde yaşadığım heyecanı çok özledim.” dedi.

Carlos Tevez bir yıl önce Shanghai Greenland Shenhua takımına 2.5 yıllık imza atarken; Çin ekibinin Boca Juniors'a 92 milyon Dolar bonservim bedeli ödediği ve Tevez'in de yıllık 43 milyon Dolar alacağı basına yansımıştı. Çin ekibinde verimsiz bir dönem geçiren Tevez, 16 maçta sadece 4 kez fileleri havalandırabildi. Basın toplantısında konuşan Emmanuel Mas da, Arjantin ile 2018 Dünya Kupasi'nda yer almak için Boca Juniors'tan gelen teklifi değerlendirdiğini söyledi.