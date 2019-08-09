TFF 1. Lig'de ilk haftanın hakemleri

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Abdullah Avcı: Abartıldığı kadar sakat oyuncumuz yok

Ligin başlamasına 1 hafta kala Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı sakat futbolcuların çokluğu. Abdullah Avcı, durumun basında abartıldığı kadar ciddi olmadığını ifade etti.