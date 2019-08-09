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TFF 1. Lig'de ilk haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

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TFF 1. Lig'de ilk haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Ağustos Cuma
20.00 Giresunspor-Menemenspor: Onur Özütoprak 

17 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor-Boluspor: Yiğit Arslan

18 Ağustos Pazar
16.30 Hatayspor-Altınordu: Cihan Aydın
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
21.45 Altay-Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor-Adanaspor: Yasin Kol

19 Ağustos Pazartesi
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü: Mert Güzenge

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